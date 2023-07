 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weiter wenig Bewegung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - WEITER WENIG BEWEGUNG - Der Dax kommt wohl auch am Donnerstag zunächst kaum vom Fleck. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start praktisch unverändert auf 16 109 Punkte. Tags zuvor hatte es der Dax mit 16 240 Punkten zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit Mitte Juni geschafft und das damals erreichte Rekordhoch bei 16 427 Punkten anvisiert. Es fehlte aber schnell an weiteren Käufen und der kleine Ausbruchsversuch wurde ausgebremst. Deutlich stärker zeigt sich aktuell der MDax , der allerdings auch etwas Nachholpotenzial hat.

USA: - LEICHTE KURSGEWINNE - Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hat am Mittwoch den achten Handelstag in Folge Gewinne verbucht. Es ist seine längste Rally-Strecke seit Jahren. Gleich zum Handelsstart übersprang er die Marke von 35 000 Punkten und erreichte ein weiteres 15-Monats-Hoch. Insgesamt herrscht derzeit Optimismus, was die Risiken für eine mögliche Rezession in der weltgrößten Volkswirtschaft betrifft. Zudem erwarten die meisten Marktakteure, dass die US-Notenbank nur noch einen Zinsschritt gehen wird, und zwar in der kommenden Woche, und dass dann der Erhöhungszyklus beendet wird. Mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 35 061,21 Punkten beendete der Dow den Tag.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend schwächer tendiert. In Tokio sank der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 1,1 Prozent. Vorsicht prägte das Geschehen trotz freundlicher Vorgaben aus den USA. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte 0,1 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,3 Prozent zulegte.

DAX 16108,93 -0,10 XDAX 16121,30 -0,13 EuroSTOXX 50 4362,28 -0,17 Stoxx50 3948,62 0,08 DJIA 35061,21 0,31 S&P 500 4565,72 0,24 NASDAQ 100 15826,35 -0,09

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 133,67 -0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1221 0,18 USD/Yen 139,3655 -0,21 Euro/Yen 156,3725 0,00

ROHÖL:

Brent 79,45 -0,01 USD WTI 75,44 0,09 USD

