 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zurückhaltung vor Fed-Zinsentscheid

FRANKFURT DEUTSCHLAND: - ZURÜCKHALTUNG - Die Freude der Dax-Anleger über den nachlassenden Inflationsdruck in den USA lässt am Mittwoch vor der Fed-Zinsentscheidung weiter nach. Knapp zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent schwächer auf 14 483 Punkte. Der Dax hatte am Vortag auf den sich abschwächenden Inflationsdruck zunächst mit einem Kurssprung reagiert, kam jedoch über sein Zwischenhoch von Anfang Juni bei 14 709 Zählern nicht hinaus und zehrte zum Handelsende sogar einen Großteil der in Reaktion auf die Teuerungsdaten verzeichneten Gewinne wieder auf. Anleger warten nun an diesem Mittwoch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend und rechnen mehrheitlich mit einer Zinsanhebung um 0,50 Prozentpunkte, womit die Fed ihre jüngst aggressivere geldpolitische Gangart zur Eindämmung der Inflation mit mehreren Zinserhöhungen von 0,75 Prozentpunkten etwas entschärfen würde. Den Börsen werde es aber nicht reichen, dass die Fed nach vier Jumbo-Schritten heute nur um 0,50 Prozentpunkte erhöht, erläuterte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Angesichts des erneut deutlichen Rückgangs der Inflationsrate erwarten die Börsianer eine Perspektive für das Ende des Zinserhöhungszyklus. "Und diese Erwartungen haben sich noch einmal verschärft. Die ersten erwarten die letzte Zinserhöhung bereits im März. Spätestens für das dritte Quartal werden erste Zinssenkungen erwartet." Altmann zufolge birgt der Zinsentscheid am Abend daher großes Enttäuschungspotenzial.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die Anfangseuphorie am US-Aktienmarkt über erfreuliche Verbraucherpreise hat am Dienstag zunehmend Ernüchterung Platz gemacht. Der Leitindex Dow Jones Industrial rutschte kurzzeitig sogar ins Minus, nachdem er direkt zur Handelseröffnung mit 34 712 Punkten den höchsten Stand seit fast acht Monaten erreicht hatte. Zum Handelsende stand ein bescheidenes Plus von 0,30 Prozent auf 34 108,64 Punkte zu Buche. Der marktbreite S&P 500 behauptete einen Kursanstieg von 0,73 Prozent auf 4019,65 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann letztlich 1,09 Prozent auf 11 834,21 Zähler. Er enthält etliche Titel, die besonders deutlich von der Hoffnung auf einen nachlassenden Druck durch steigende Zinsen profitieren.

ASIEN: - MODERATE GEWINNE - Überraschend positive US-Inflationsdaten haben am Mittwoch auch die Börsen Asiens gestützt. Größere Kurssprünge gab es allerdings nicht, nachdem eine anfängliche Euphorie bereits an der Wall Street rasch nachgelassen hatte. Im Fokus steht nun die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,7 Prozent. In China steht weiter die sich rasant ausbreitende Corona-Welle im Fokus, nachdem die Regierung nach Druck aus dem Volk die strikte Zero-Covid-Politik in einer Kehrtwende aufgegeben hatte. Allerdings droht nun das Gesundheitssystem überfordert zu werden.

DAX 14497,89 +1,34% XDAX 14470,01 +0,75% EuroSTOXX 50 3986,83 +1,66% Stoxx50 3804,66 +1,17% DJIA 34108,64 +0,30% S&P 500 4019,65 +0,73% NASDAQ 100 11834,21 +1,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

Bund-Future 142,74 -0,27%

Euro/USD 1,0626 -0,01% USD/Yen 135,41 -0,17% Euro/Yen 143,89 -0,18%

Brent 80,32 -0,36 USD WTI 75,08 -0,31 USD

