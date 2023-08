 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 03.08.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: Trübe Stimmung im Außenhandel - Bremsspuren auf wichtigem China-Markt

WIESBADEN - Die lahmende Weltwirtschaft belastet Deutschlands Exportunternehmen. Trotz gestiegener Ausfuhren im ersten Halbjahr ist die Stimmung im deutschen Außenhandel "so schlecht wie seit vielen Jahren nicht mehr", sagte Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), am Donnerstag. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes stieg der Wert der Warenexporte "Made in Germany" in den ersten sechs Monaten zum Vorjahreszeitraum um 3,5 Prozent auf 791,5 Milliarden Euro. Wichtige Wachstumsmärkte wie China schwächelten allerdings zuletzt.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum trübt sich dritten Monat in Folge ein

LONDON - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juli weiter deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 48,6 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung wurde etwas nach unten revidiert. Nach dem Rückgang liegt die Kennzahl auf dem niedrigsten Niveau seit Ende vergangenen Jahres. Zudem fiel der Indexwert weiter unter die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt.

USA: Produktivität steigt deutlich - Lohnkosten steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die Produktivität der US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal merklich gestiegen. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit stieg auf das Jahr hochgerechnet um 3,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit 2,2 Prozent gerechnet. Im ersten Quartal war sie noch um revidierte 1,2 Prozent gefallen (zunächst minus 2,1 Prozent).

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen zu

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen. In der vergangenen Woche legte die Zahl der Hilfsanträge um 6000 auf 227 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg erwartet, waren im Schnitt aber nur von 225 000 Anträge ausgegangen.

ROUNDUP: Britische Notenbank hebt Leitzins erneut an

LONDON - Die britische Notenbank setzt ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer erneuten Zinsanhebung fort. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Sitzung in London mitteilte. Ökonomen hatten diesen Schritt erwartet. Weitere Zinserhöhungen schloss die Notenbank nicht aus.

USA: Stimmung bei Dienstleistern trübt sich stärker als erwartet ein

TEMPE - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Juli stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 1,2 Zähler auf 52,7 Punkte, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 53,1 Punkte gerechnet.

USA: Industrieaufträge steigen deutlich

WASHINGTON - Die Auftragseingänge der US-Industrie sind deutlich gestiegen. Im Juni habe es 2,3 Prozent mehr Bestellungen gegeben als im Vormonat, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten diesen Anstieg im Schnitt erwartet.

Saudi-Arabien verlängert Produktionskürzung um einen Monat

RIAD - Saudi-Arabien hat seine einseitige Kürzung der Ölförderung um einen weiteren Monat verlängert. Die im Juli eingeleitete Reduzierung gelte somit bis September und eine weitere Verlängerung sei möglich, heißt es in einer Erklärung, die am Donnerstag von der staatlichen Nachrichtenagentur "Saudi Press Agency" veröffentlicht wurde. Zudem sei auch eine Ausweitung der Kürzung möglich.

Türkei: Inflationsrate steigt wieder - starker Zuwachs auf 47,8 Prozent

ANKARA - In der Türkei hat sich die Inflation im Juli kräftig verstärkt. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 47,8 Prozent zu, wie das Statistikamt am Donnerstag in Ankara mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate 38,2 Prozent betragen. Mit dem Anstieg der Inflationsrate ist die Teuerung in der Türkei wieder so stark wie seit März nicht mehr.

ROUNDUP: Export legt gegenüber Vormonat zu - Plus im ersten Halbjahr

WIESBADEN - Deutschlands Exporteure haben im Juni etwas bessere Geschäfte gemacht als im Vormonat. Gegenüber Mai stieg der Wert der Warenausfuhren kalender- und saisonbereinigt um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Nach revidierten Zahlen sind die Exporte im Mai ebenfalls um 0,1 Prozent gestiegen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,1 Prozent gemeldet worden war.

Schweiz: Inflation sinkt im Juli auf 1,6 Prozent

ZÜRICH - Die Teuerung in der Schweiz ist im Juli erneut zurückgegangen. Die Jahresinflation sank im Juli auf 1,6 Prozent, nach 1,7 Prozent im Juni, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Der Rückgang war in etwa so erwartet worden.

