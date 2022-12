 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 06.12.2022 - 12.30 Uhr

ROUNDUP: Deutsche Industrie erhält wieder mehr Aufträge

FRANKFURT - In der Eurozone hat die Inflation nach Einschätzung des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank WIESBADEN - Die Industrie in Deutschland hat im Oktober nach zwei Dämpfern in Folge wieder mehr Aufträge bekommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Dienstag lag der Auftragseingang 0,8 Prozent höher als im Monat zuvor. Analysten hatten zwar einen Anstieg erwartet, aber im Schnitt nur um 0,1 Prozent.

EZB-Chefvolkswirt sieht Inflation in der Nähe des Höhepunkts

FRANKFURT - In der Eurozone hat die Inflation nach Einschätzung des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, ihren Höhepunkt wohl nahezu erreicht. Er sei "einigermaßen zuversichtlich", dass sich die Teuerung in der Nähe ihres Zenits befinde, sagte Lane in einem am Dienstag auf der Internetseite der Notenbank veröffentlichten Interview mit der italienischen Wirtschaftszeitung "Milano Finanza". Noch sei es aber unsicher, ob die Inflation ihren Höhepunkt bereits erreicht hat, oder ihn erst Anfang 2023 erreichen wird.

Ifo-Umfrage: Volkswirte für höhere Steuer auf sehr hohe Einkommen

MÜNCHEN - Deutsche Volkswirte sind laut einer Umfrage mehrheitlich für eine höhere Steuer auf besonders hohe Einkommen. In einer aktuellen Umfrage des Münchner Ifo-Instituts unter 153 Professoren und Professorinnen der Volkswirtschaftslehre sprachen sich 56 Prozent der Befragten für einen höheren Reichensteuersatz auf Einkommen ab 278 000 Euro pro Jahr aus. Eine temporäre Erhöhung des Spitzensteuersatzes, der aktuell bereits bei zu versteuernden Jahreseinkommen ab etwa 59 000 Euro fällig wird, lehnt dagegen eine knappe Mehrheit ab.

Australien: Notenbank hebt Leitzins erneut an

SYDNEY - Die australische Notenbank setzt ihren Kampf gegen die hohe Inflation fort. Am Dienstag hob sie ihren Leitzins weiter an. Er steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent, wie die Währungshüter nach ihrer Sitzung in Sydney mitteilten. Damit liegt der Leitzins so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Insgesamt hat die Notenbank ihren Zins in diesem Jahr kräftig um drei Prozentpunkte angehoben. Bankvolkswirte hatten mit der jüngsten Entscheidung gerechnet.

Energiepreise und Kosten dämpfen Stimmung in der maritimen Wirtschaft

HAMBURG - Sorge um Energiepreise, Fachkräftemangel und Arbeitskosten belasten die maritime Wirtschaft in Deutschland. Ihre Konjunktur hat im Herbst 2022 einen deutlichen Dämpfer erhalten. Das ist das am Dienstag veröffentlichte Ergebnis der aktuellen Umfrage der IHK Nord, dem Zusammenschluss dreizehn norddeutscher Industrie- und Handelskammern.

ROUNDUP: Lauterbach verspricht 'Revolution' für deutsche Krankenhäuser

BERLIN - Patientinnen und Patienten in deutschen Krankenhäusern sollen in Zukunft weniger nach wirtschaftlichen und stärker nach medizinischen Gesichtspunkten behandelt werden. Das ist das Ziel umfangreicher Reformvorschläge, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag in Berlin vorstellte. "Die Medizin wird wieder in den Vordergrund der Therapie gestellt und folgt nicht der Ökonomie", versprach der SPD-Politiker.

EU legt neuen Vorschlag zum Konflikt zwischen Serbien und Kosovo vor

TIRANA - Die EU hat einen neuen Vorschlag zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo vorgelegt. Nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell wurde der Text kurz vor dem EU-Westbalkan-Gipfel am Dienstag in Albanien an Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic und den kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti übergeben. Nun müssten ernsthafte Diskussionen beginnen. Zum Inhalt äußerte sich Borrell in der albanischen Hauptstadt Tirana zunächst nicht.

