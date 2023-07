 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 25.07.2023 - 17.00 Uhr

ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima trübt sich drittes Mal in Folge ein

MÜNCHEN - Die konjunkturellen Aussichten für die deutsche Wirtschaft trüben sich weiter ein. Am Dienstag verschlechterte sich die Unternehmensstimmung zum dritten Mal in Folge. Ökonomen interpretieren eine solche Bewegung normalerweise als konjunkturellen Wendepunkt. Schon am Montag hatte eine ähnliche Umfrage von S&P Global in dieselbe Richtung gedeutet.

ROUNDUP 2/IWF skeptischer: Deutsche Wirtschaft schrumpft 2023 um 0,3 Prozent

WASHINGTON - Die Weltwirtschaft erholt sich nach und nach von den Folgen der Corona-Krise und des russischen Krieges gegen die Ukraine - doch auf die aktuelle deutsche Konjunktur blickt der IWF skeptischer. Für dieses Jahr erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) nach seiner am Dienstag vorgelegten Konjunkturprognose ein Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,3 Prozent. Für die Weltwirtschaft insgesamt sind die IWF-Ökonomen dagegen inzwischen etwas zuversichtlicher.

USA: Verbrauchervertrauen steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juli stärker als erwartet aufgehellt. Das Verbrauchervertrauen stieg im Vergleich zum Vormonat um 6,9 Punkte auf 117,0 Punkte, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist der höchste Stand seit Juli 2021. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 112,0 Punkten gerechnet. Merklich verbessert haben sich sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die Erwartungen.

USA: Hauspreise legen weiter zu - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Auf dem US-Immobilienmarkt sind die Preise im Mai erneut gestiegen. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten legten die Häuserpreise im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten im Schnitt einen schwächeren Anstieg um 0,7 Prozent erwartet.

USA: Häuserpreise legen im Mai überraschend deutlich zu - FHFA

NEW YORK - In den USA sind die Hauspreise im Mai überraschend deutlich gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,7 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Schon im Vormonat waren die Preise um 0,7 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Hauspreise im Mai um 2,8 Prozent.

ROUNDUP: China ersetzt Außenminister Qin Gang

PEKING - Der seit einem Monat nicht mehr öffentlich aufgetretene chinesische Außenminister Qin Gang ist aus dem Amt entfernt worden. Wie der Staatssender CCTV berichtete, stimmte der Ständige Ausschuss des Volkskongresses bei einer Sitzung am Dienstag dafür. Sein Vorgänger Wang Yi soll erneut das Amt übernehmen. Zunächst lag noch keine Begründung für den Schritt vor.

Deutschland: Rohstahlproduktion sinkt im ersten Halbjahr um 5,3 Prozent

BERLIN - Die Rohstahlproduktion in Deutschland leidet unter hohen Energiekosten und der schwachen Nachfrage vor allem aus der Bauwirtschaft. Wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Dienstag in Berlin mitteilte, sank die Rohstahlproduktion im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,3 Prozent auf 18,5 Millionen Tonnen. Allein im Juni habe der Rückgang bei 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gelegen. Auf die inländische Stahlnachfrage drücke vor allem die aktuell schwierige Situation in der Bauwirtschaft.

EU zahlt neuen Milliardenkredit an Ukraine aus

BRÜSSEL - Die Ukraine hat von der EU einen neuen Hilfskredit in Höhe von 1,5 Milliarden Euro erhalten. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag mitteilte, soll er dem von Russland angegriffenen Land helfen, den Staat am Laufen zu halten und Infrastruktur zu reparieren. "Während Russland seinen rücksichtslosen Krieg fortsetzt, unterstützen wir weiterhin die Ukraine", erklärte die frühere deutsche Verteidigungsministerin. Sie verurteile die jüngsten russischen Angriffe auf ukrainische Getreidelager und Exportinfrastruktur aufs Schärfste.

EZB: Kreditnachfrage geht deutlich zurück - Banken verschärfen Bedingungen

FRANKFURT - Die Kreditnachfrage in der Eurozone ist im zweiten Quartal deutlich zurückgegangen. Gegenüber dem ersten Quartal sei sowohl die Nachfrage nach Unternehmenskrediten als auch nach Hausbau- und Verbraucherkrediten spürbar gesunken, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit. Als Gründe werden unter anderem die stark gestiegenen Zinsen angegeben. Die Notenbank bezieht sich auf ihre regelmäßige Umfrage unter Banken mit dem Titel "Bank Lending Survey".

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl