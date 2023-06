'Dragon'-Frachter mit Nachschub an ISS angekommen

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX) -Ein mit Nachschub beladender unbemannter "Dragon"-Frachter ist an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Der Frachter der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk habe am Dienstag an die ISS angedockt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.