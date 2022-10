Drohnen an Russland? Baerbock für weitere Sanktionen gegen Iran

BERLIN (dpa-AFX) -Außenministerin Annalena Baerbock hat sich für den Fall iranischer Drohnenlieferungen an Russland für weitere Sanktionen gegen die Islamische Republik ausgesprochen. Sie habe am Montag bereits im Europäischen Rat angekündigt, "dass aus meiner Sicht auch mit Blick auf diese Drohnenlieferung aus Iran nach Russland eben ein weiteres Sanktionspaket gegenüber dem iranischen Regime folgen muss", sagte die Grünen-Politikerin am Montag im ZDF-"heute journal". Baerbock sagte aber auch, dass für ein weiteres Sanktionspaket Klarheit über die Herkunft der von Russland eingesetzten Drohnen herrschen müsse. "Es muss alles natürlich rechtlich sauber sein."