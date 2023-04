Dutzende Migranten in Griechenland und auf Zypern angekommen

ATHEN (dpa-AFX) -Im Süden der griechischen Halbinsel Peloponnes ist in der Nacht zum Donnerstag ein Segelboot mit Migranten an Bord vor einem felsigen Küstenabschnitt auf Grund gelaufen. 47 Menschen konnten sich ans Ufer retten. Wie die Küstenwache mitteilte, wurde an Bord des halb gesunkenen Boots eine Leiche entdeckt. Der Mann sei wegen einer bestehenden Erkrankung bereits auf der Reise gestorben, sagte der Arzt eines nahe gelegenen Küstenortes dem Staatssender ERT.