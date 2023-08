E-Auto-Batterie aus China: 400 Kilometer Reichweite in zehn Minuten

PEKING (dpa-AFX) -Eine neue Batterie aus China soll Elektroautos in nur zehn Minuten auf eine Reichweite von 400 Kilometern bringen. Die "Shenxing"-Zelle werde eine "Ära des superschnellen Ladens von Elektrofahrzeugen" einläuten, teilte der größte chinesische Batteriehersteller CATL am Mittwoch mit. Zum Vergleich: Tesla gibt an, mit seinem Supercharger innerhalb von 15 Minuten bis zu 275 Kilometer Reichweite beim Model 3 laden zu können.