Ein Viertel mehr Obdachlose in London wegen steigender Lebenskosten

LONDON (dpa-AFX) -Wegen der steigenden Lebenskosten ist die Zahl der Obdachlosen in London offiziellen Angaben zufolge um fast ein Viertel gestiegen. Zwischen April und September hätten 5712 Menschen in der britischen Hauptstadt auf der Straße gelebt, ergab eine Analyse der kommunalen Behörden. Das seien 24 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Es wird damit gerechnet, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Bei der Statistik handele es sich nur um eine Auswahl einer größeren Analyse, die am (heutigen) Montag veröffentlicht werden solle, meldete die Nachrichtenagentur PA.