Einbrüche an Hamburger Containerterminal - Sicherheitsmaßnahmen erhöht

HAMBURG (dpa-AFX) -Wegen der Einbruchserie am Hamburger Containerterminal Altenwerder hat der Logistikkonzern HHLA die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Grundsätzlich würden die HHLA-Anlagen rund um die Uhr bewacht und an allen Eingangs- und Einfahrtsbereichen gebe es Zugangskontrollen. "Neben diesen bestehenden Sicherheits- und Abwehrmaßnahmen erhöht die HHLA die Sicherheitsmaßnahmen am Containerterminal aufgrund der aktuellen Entwicklungen deutlich", sagte eine Sprecherin des Hamburger Logistikkonzerns der dpa. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt berichtet.