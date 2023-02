 Elmos übertrifft Markterwartung für 2023 mit seiner Prognose deutlich

DORTMUND (dpa-AFX) -Der Halbleiterhersteller Elmos ist nach einem Rekordjahr für 2023 deutlich zuversichtlicher als die Erwartung an den Märkten. Auf Basis des Auftragsbestandes und der dafür zur Verfügung stehenden Kapazitäten sei 2023 ein Umsatz von mehr als 560 Millionen Euro zu erwarten, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Dortmund mit. Dies entspreche einem Wachstum von mindestens einem Viertel. Die Ebit-Marge soll dann bei 25 Prozent plus/minus 2 Prozentpunkte liegen. Die Aktien legten auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als vier Prozent zu.

DORTMUND Der Ausbau der Testkapazitäten in Asien werde fortgesetzt, hieß es weiter. Trotz weiter hoher Investitionen und Entwicklungsaufwendungen sei 2023 mit einem bereinigten freien Mittelzufluss auf dem Niveau des Vorjahres plus/minus zehn Millionen Euro zu rechnen. Das Geschäftsjahr 2022 schloss Elmos den Angaben zufolge mit Rekorden bei Umsatz und Ergebnis ab. Die Erlöse stiegen um knapp 39 Prozent auf 447,2 Millionen Euro Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte auf 110,1 Millionen Euro, nach 60 Millionen ein Jahr zuvor. Die Ebit-Marge legte von 18,6 auf 24,6 Prozent zu. Die vorläufigen Finanzzahlen für 2022 sollen am 16. Februar veröffentlicht werden.