 Ende des Chipbooms: Samsung-Umsatz fällt so stark wie lange nicht mehr

SEOUL (dpa-AFX) -Der Elektronikkonzern Samsung hat im zweiten Quartal wegen der anhaltenden Preisrückgänge im Markt für Speicherchips den größten Umsatzrückgang seit mindestens 2009 hinnehmen müssen. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Fünftel auf rund 60 Billionen Won (rund 42 Mrd Euro) gefallen, teilte der Konzern am Freitag in Seoul auf Basis erster Eckdaten für das zweite Quartal mit. Das operative Ergebnis brach um circa 95 Prozent auf 600 Milliarden Won. Das Unternehmen nannte keine Gründe für die Entwicklung. Nach Einschätzung von Experten ist dies aber vor allem auf das Ende des Booms im Chipmarkt zurückzuführen.

SEOUL Der Umsatzrückgang fiel höher aus, als Experten erwartet hatten. Beim operativen Gewinn hatten Analysten mit einem Wert in dieser Größenordnung gerechnet. Die Aktie gab um mehr als zwei Prozent nach. Detaillierte Zahlen und eine Begründung für die Entwicklung will der Konzern, der neben einer dominierenden Stellung bei Speicherchips auch bei Smartphones marktführend und damit ein Apple-Konkurrent ist, am 27. Juli vorlegen.