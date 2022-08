 Energie: Union will schnelle Entscheidung zu längerer AKW-Laufzeiten

Union will schnelle Entscheidung zu längerer AKW-Laufzeiten

Die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke muss aus Sicht der Union noch im August vom Bundestag beschlossen werden. Berücksichtige man die Bestelldauer für neue Brennstäbe mit bis zu 15 Monaten, sei klar, warum, erklärte CDU-Chef Friedrich Merz am Donnerstag nach dem Besuch des Atomkraftwerkes Isar 2 bei Landshut in Bayern. „Wenn wir im September sind, wird es kritisch, wenn wir an Weihnachten sind, ist es unmöglich.”