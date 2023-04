 Energiekonzern Iberdrola verzeichnet Gewinnsprung im ersten Quartal

BILBAO (dpa-AFX) -Der spanische Energieversorger Iberdrola kommt auf dem Weg zu seinen Mittelfristzielen überraschend schnell voran. Die bis 2025 gesteckten Ziele glaubt das Management schon früher erreichen zu können, wie aus der Präsentation zu den am Mittwoch in Bilbao vorgelegten Quartalszahlen hervorgeht. Zum Jahresauftakt kam Iberdrola der sich normalisierende Energiemarkt zugute. So mussten die Spanier weniger teure Energie zukaufen und auch die Preisbremse insbesondere in Großbritannien schlug nicht mehr so stark zu Buche.

BILBAO Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um fast 38 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro. So erholte sich das Geschäft mit Atomkraft. Der Überschuss wuchs mit über 40 Prozent noch stärker auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Bis 2025 soll das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei 16,5 bis 17 Milliarden Euro liegen. Das wäre bis zu über 40 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Als Nettogewinn strebt das Management 5,2 bis 5,4 Milliarden Euro an, nach knapp 3,9 Milliarden im Vorjahr. Dabei will Iberdrola bis 2025 für Investitionen 47 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen. Über die Hälfte des Geldes wollen die Spanier in ihre Netze investieren.