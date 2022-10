 Energiekrise: Bund und Länder beraten über Kurs in der Energiekrise

Bund und Länder beraten über Kurs in der Energiekrise

Die Regierungschefs und Regierungschefinnen der Bundesländer und Kanzler Olaf Scholz (SPD) haben am Dienstag in Berlin Beratungen über den weiteren Kurs in der Energiekrise aufgenommen. Zuvor hatte es bereits Gespräche unter den Bundesländern gegeben. Die Länder pochten beim Bund auf eine zügige Klärung, wie hoch die geplanten Hilfen für Privathaushalte und Unternehmen ausfallen sollen.