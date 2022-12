Energiespar-Idee in Osterby: Straßenbeleuchtung per SMS

OSTERBY (dpa-AFX) -Straßenlicht per SMS: In dem kleinen Ort Osterby (Schleswig-Holstein) nahe der dänischen Grenze können die Straßenlaternen nachts jetzt per Handy angeschaltet werden. Eine SMS an eine bestimmte Handynummer mit dem Stichwort "Licht" genügt, dann geht die Beleuchtung zwischen 22.30 Uhr und 5.00 Uhr für 10 bis 15 Minunten wieder an, wie Bürgermeister Thomas Jessen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatten Medien berichtet.