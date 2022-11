Entscheidung über Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin fällt

BERLIN (dpa-AFX) -Der Bundestag entscheidet am Donnerstag (20.15 Uhr) über die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl vom September vergangenen Jahres in Berlin. Wegen zahlreicher Pannen sollen die Bürger nach dem Willen der Ampel-Koalition in 431 Wahlbezirken erneut entscheiden können. Betroffen sind 327 der 2256 Wahlbezirke der Hauptstadt sowie 104 der 1507 Briefwahlbezirke. Die Wiederholung soll mit Erst- und Zweitstimme erfolgen.