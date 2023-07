 Entspanntere Lieferkettenproblematik sorgen für Umsatzsprung bei Drägerwerk

LÜBECK (dpa-AFX) -Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat dank einer besseren Lieferfähigkeit im zweiten Quartal einen Umsatzsprung hingelegt und wieder operativ Gewinne gemacht. Der währungsbereinigte Erlös kletterte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel auf rund 771 Millionen Euro, wie das im Nebenwerte-Index SDax gelistete Unternehmen am Freitagabend überraschend in Lübeck mitteilte. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schrieb Drägerwerk wieder schwarze Zahlen: Für das zweite Quartal summierte sich der Betriebsgewinn auf etwa 19 Millionen Euro nach einem operativen Verlust im Vorjahreszeitraum von 76,6 Millionen Euro.

LÜBECK Die vollständigen Ergebnisse will das Management am 27. Juli vorstellen. In einer ersten Reaktion legten die Drägerwerk-Aktien im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft um 1,4 Prozent zu.