 Entwicklung von Infineon schwächt sich leicht ab

NEUBIBERG (dpa-AFX) -Beim Chiphersteller Infineon hat sich im dritten Quartal die Entwicklung im Vergleich zu den drei Monaten davor leicht abgeschwächt. Der Halbleitermarkt zeige dabei weiterhin ein gemischtes Bild mit Licht und Schatten, erklärte Vorstandschef Jochen Hanebeck bei der Veröffentlichung der Zahlen am Donnerstag in Neubiberg. So sorgten Elektromobilität und erneuerbare Energien sowie die damit verbundenen Anwendungsbereiche für eine stabil hohe Nachfrage. Dagegen sei der Bedarf zum Beispiel für Konsumenten-Anwendungen, wie PCs und Smartphones, nach wie vor gering.

NEUBIBERG Der Umsatz sank daher in den drei Monaten per Ende Juni um ein Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorquartal. Das Segmentergebnis, das die operative Tätigkeit abbildet, nahm um zehn Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro ab. Die Zahlen lagen im Rahmen der Analystenerwartungen. Nach Steuern verdiente Infineon mit 831 Millionen Euro ein Prozent mehr. In der Chipbranche ist der Vergleich zum Vorquartal wegen der Volatilität des Geschäfts üblich. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Infineon bei allen Kennziffern kräftige Zuwächse erreichen. Die Jahresprognose bekräftigte der Chiphersteller.