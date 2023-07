Erdbeer- und Spargelernte in Deutschland so gering wie seit Jahren nicht

WIESBADEN (dpa-AFX) -Die Erdbeer- und Spargelernte in Deutschland ist 2023 voraussichtlich so schlecht ausgefallen wie seit vielen Jahren nicht. Bei Erdbeeren erwarten Landwirtschaftsbetriebe nach ersten Schätzungen mit rund 84 700 Tonnen die geringste Erntemenge im Freiland seit 1998, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die Spargelernte wird auf 105 700 Tonnen geschätzt, das wäre die niedrigste Erntemenge seit dem Jahr 2013. Als Gründe für die Entwicklung führen die Wiesbadener Statistiker sinkende Nachfrage angesichts der allgemein gestiegenen Preise sowie die kühle Witterung im Frühjahr an, weshalb die Ernte teilweise später als üblich begann.