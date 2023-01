 Erste Schwimmbäder heben Wassertemperatur wieder an

ESSEN (dpa-AFX) -Im Zuge der Energiekrise ist das Wasser in vielen Schwimmbädern kälter geworden - nun haben die ersten Bäder die Temperaturen wieder angehoben. "Wir hören in letzter Zeit, dass die Wassertemperatur mancherorts wieder erhöht wird", sagte die Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB), Ann-Christin von Kieter, auf dpa-Anfrage. Zwar handele es sich bisher noch um Einzelfälle, es sei aber gut möglich, dass weitere Bäder nachziehen. "Mit Blick auf die Saison 2023 geht der Trend in der Branche in Richtung Entspannung."

ESSEN So liegt in den Hallenbädern der Ruhrgebietsstädte Kamen, Bönen und Bergkamen die Wassertemperatur jetzt wieder auf Vorkrisenniveau. Durch die im vergangenen Sommer erfolgte Temperatursenkung sei eine erhebliche Menge Gas eingespart worden, teilten die Gemeinschaftsstadtwerke GSW mit. "Die Absenkung zeigte jedoch auch Schattenseiten: Gerade Kinder, Eltern und Teilnehmer von Fitnesskursen beklagten die kälteren Temperaturen." Auch in den Hallenbädern in Trier und im saarländischen Neunkirchen ist das Wasser neuerdings wieder wärmer. Die Stadtwerke München haben in zwei Bädern bereits Anfang Dezember die Temperatur wieder hochgeregelt.

