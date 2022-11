Erster deutlicher Auftragsdämpfer in der deutschen Industrie seit Frühjahr 2020

WIESBADEN (dpa-AFX) -Der Auftragsbestand in der deutschen Industrie hat erstmals seit zweieinhalb Jahren einen deutlichen Dämpfer erhalten. Im September sei der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. "Damit ist der Auftragsbestand erstmals wieder deutlich gesunken, nachdem er von Mai 2020 bis August 2022 fast durchgehend um insgesamt 37,6 Prozent gestiegen war", heißt es in der Mitteilung.