ESM-Chef Gramegna erwartet keine neue Schuldenkrise in Eurozone

BERLIN (dpa-AFX) -Der neue geschäftsführende Direktor des Euro-Rettungsschirms ESM, Pierre Gramegna, erwartet auf absehbare Zeit keine neue Schuldenkrise in der Eurozone. Steigende Zinsen, Rezessionsgefahren und die hohe Staatsverschuldung in einigen Euro-Ländern hatten zuletzt Sorgen geschürt. "Wir stehen nicht vor einer neuen Schuldenkrise", sagte Gramegna der Tageszeitung "Die Welt" (Mittwoch). Er hat die Leitung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) am 1. Dezember übernommen.