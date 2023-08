 Ethiopian Airlines stellt Flugbetrieb in Unruheregion Amhara ein

ADDIS ABEBA (dpa-AFX) -Äthiopiens staatliche Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hat nach eigenen Angaben seine Flüge in die Region Amhara eingestellt. In einer am Dienstag auf der Facebookseite des Unternehmens veröffentlichten Mitteilung hieß es, alle geplanten Flüge in die Region seien von Mittwoch bis Freitag ausgesetzt. Vergangenen Freitag hatte die Regierung einen sechsmonatigen Ausnahmezustand in der Region ausgerufen. Am Sonntag gab der Leiter des äthiopischen Nachrichtendienstes zu, die amharische Fano-Miliz habe mehrere Städte der Region besetzt.

ADDIS ABEBA Seit Monaten kommt es in Amhara immer wieder zu Unruhen. Im April hatte die äthiopische Regierung entschieden, die autonomen regionalen Spezialeinheiten in dem Vielvölkerstaat aufzulösen und zu zentralisieren. Die Milizen in Amhara - unter ihnen auch die Fano-Gruppe - waren im mehrjährigen Konflikt zwischen Tigray und der Zentralregierung noch wichtige Verbündete der Regierung. Der Bürgerkrieg wurde jedoch im November vergangenen Jahres mit einem Friedensabkommen beendet. Die Amharen fürchten nun Vergeltungsaktionen aus dem angrenzenden Tigray, sollten ihre Sicherheitskräfte entwaffnet werden. Die Regierung in Addis will hingegen die Macht der regionalen Einheiten einschränken. Die zunehmende Gewalt in der Region könnte den humanitären Zugang dort behindern, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nach Jahren des Krieges in Tigray sowie einer schweren Dürre am Horn von Afrika ist die humanitäre Lage in Äthiopien verheerend. Laut dem UN-Nothilfebüro Ocha sind rund 20 Millionen der insgesamt rund 123 Millionen Äthiopier auf humanitäre Hilfe angewiesen.