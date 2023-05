Etwas weniger Weizen - Bauern in Deutschland bleiben bei Wintergetreide

WIESBADEN (dpa-AFX) -Die Landwirte in Deutschland bauen weiter überwiegend Wintergetreide an. Auf 84 Prozent der Getreideanbaufläche von rund 6 Millionen Hektar wurde die Saat damit bereits im Herbst ausgebracht. Dominierende Art bleibt der Winterweizen, dessen Fläche um 1,4 Prozent auf knapp 48 Prozent der Fläche zurückgegangen ist, wie das Statistische Bundesamt am Freitag auf der Grundlage freiwilliger Betriebsberichte mitteilte. Es folgt die Wintergerste, deren Anbaufläche um 5,2 Prozent auf 1,27 Millionen Hektar zulegte.