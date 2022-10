EU-Energieminister arbeiten an möglichem Gaspreisdeckel

PRAG (dpa-AFX) -Die für Energie zuständigen EU-Minister treffen sich am Mittwoch (9.00 Uhr) in Prag, um an Konzepten gegen die hohen Energiepreise zu arbeiten. Dabei werden sie mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson unter anderem darüber sprechen, wie man den Preis von Gas begrenzen könnte, das zur Stromproduktion genutzt wird. Spanien und Portugal haben ähnliche Maßnahmen bereits eingeführt.