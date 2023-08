EU-Erweiterung bis 2030? Ratspräsident Michel will mehr Tempo

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Die EU sollte nach Ansicht von Ratspräsident Charles Michel zügig neue Mitglieder aufnehmen. Ziel müsse es sein, dass sowohl die Beitrittskandidaten als auch die EU bis 2030 für eine Erweiterung bereit seien, sagte der Belgier am Montag bei der Diskussionsveranstaltung Bled Strategic Forum in Slowenien. Um stärker und sicherer zu sein, müsse die EU mächtiger werden und das Thema Erweiterung angehen. Es gebe noch viel Arbeit zu erledigen, es sei aber an der Zeit, voranzuschreiten.