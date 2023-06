EU-Kommissar: Ukrainer in vielen Jobs in der EU überqualifiziert

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Ukrainerinnen und Ukrainer in der EU arbeiten nach Angaben der Europäischen Kommission oft in Jobs, für die sie überqualifiziert sind. "Aufgrund von Sprachbarrieren und manchmal mangelnder Anerkennung von Qualifikationen arbeiten viele Menschen aus der Ukraine in Jobs, die unter ihrem Qualifikationsniveau liegen", sagte der für Arbeit und soziale Gerechtigkeit zuständige EU-Kommissar Nicolas Schmit am Dienstag in Brüssel.