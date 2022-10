EU-Kommission will Bürger in Energiekrise mit 40 Milliarden entlasten

STRASSBURG (dpa-AFX) -Haushalte und Unternehmen in der EU sollen nach dem Willen der EU-Kommission angesichts der Energiepreise mit weiteren knapp 40 Milliarden Euro aus dem Haushalt der Union entlastet werden. Die Behörde schlug am Dienstag vor, das für die regionale Entwicklung eingeplante Geld wegen der Energiekrise umzuwidmen. Das Vorhaben ist Teil eines weiteren Pakets, mit dem die Kommission die Krise bekämpfen will. Es soll auf dem EU-Gipfel Ende der Woche besprochen werden.