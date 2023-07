EU-Kommission will Export von Schrottautos in Drittländer verhindern

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Schrottautos sollen nach dem Willen der EU-Kommission nicht mehr in Länder außerhalb der EU verkauft werden. Der Vorschlag ist Teil einer Initiative, mit der nach Angaben der Brüsseler Behörde von Donnerstag der Zugang zu Rohstoffen verbessert, klimaschädliche Treibhausgase eingespart und Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Das Vorhaben werde auch die Sicherheit im Straßenverkehr in Drittländern erhöhen, "indem sie die Ausfuhr nicht verkehrstauglicher Fahrzeuge verhindern", heißt es in einer Mitteilung. Schrittweise sollen die geplanten Vorgaben auch für Motorräder, Lastwagen und Busse eingeführt werden.