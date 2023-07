EU-Kommission will neue Regeln für Essens- und Kleidungsabfälle

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung will die EU-Kommission an diesem Mittwoch neue Pläne für die Vermeidung von Essensabfällen vorlegen. Zudem will die Brüsseler Behörde neue Vorschriften für weniger Kleidungsmüll präsentieren.