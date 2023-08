EU-Kommission will US-Investitionsbeschränkungen in China analysieren

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Die EU-Kommission will die angekündigten Beschränkungen für bestimmte Investitionen aus den USA in China genau analysieren. "Wir stehen in engem Kontakt mit der US-Regierung und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit in diesem Bereich", teilte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag in Brüssel mit. Man sei sich der Bedeutung des Thema bewusst. Auch die EU und die Mitgliedsstaaten hätten ein gemeinsames Interesse daran, zu verhindern, dass Kapital und Fachkenntnisse europäischer Unternehmen militärische und nachrichtendienstliche Fähigkeiten von Akteuren verbessern, "die sie möglicherweise dazu nutzen, internationalen Frieden und Sicherheit zu untergraben".