 EU-Kommission will Verpackungsmüll bis 2040 um 15 Prozent reduzieren

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Die EU-Kommission will den Verpackungsmüll bis 2040 weiter reduzieren. Pro Staat und pro Kopf sollen die Verpackungen bis 2040 im Vergleich zu 2018 um 15 Prozent sinken, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit.

BRÜSSEL Um dieses Ziel zu erreichen, sollen Unternehmen einen gewissen Anteil ihrer Produkte in wiederverwendbaren Verpackungen anbieten. Dazu zählt beispielsweise Essen oder Trinken, das zum Mitnehmen bestellt wurde. Mini-Shampooflaschen in Hotels will die EU-Kommission verbieten. Auch Essen und Getränke in Restaurants dürften dem Vorschlag zufolge dann nicht mehr in Plastik eingewickelt sein.

Außerdem will die EU ein obligatorisches Pfandsystem einführen und eine verbindliche Quote für den Anteil an recyceltem Material, der in neuen Kunststoffverpackungen enthalten sein muss. Die EU-Länder und das Europäische Parlament müssen noch über den Vorschlag beraten.

Jeder Europäer verursacht laut Mitteilung pro Jahr fast 180 Kilo Verpackungsabfall. Knapp 40 Prozent der Kunststoffe und 50 Prozent des Papiers in der EU werden für Verpackungen gebraucht.