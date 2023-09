EU-Parlament will mehr Unabhängigkeit bei kritischen Rohstoffen

STRASSBURG (dpa-AFX) -Elektroautos, Sonnenkollektoren, Smartphones - sie alle enthalten sogenannte kritische Rohstoffe, die in der EU bislang nicht zuverlässig beschafft werden können. Um die Versorgung mit diesen wichtigen Stoffen dauerhaft zu sichern, sollen nach dem Willen des EU-Parlaments schnell Maßnahmen ergriffen werden. Die Abgeordneten legten am Donnerstag in Straßburg ihre Position für die Verhandlungen mit den EU-Ländern über die endgültige Form eines Gesetzes fest.