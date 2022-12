 EU-Ratspräsident: China sollte seinen Einfluss auf Russland nutzen

PEKING (dpa-AFX) -EU-Ratspräsident Charles Michel hat China aufgefordert, seinen Einfluss auf Russland für eine Beendigung des Krieges in der Ukraine zu nutzen. Als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat trage China "besondere Verantwortung", sagte Michel nach Gesprächen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Donnerstag vor Journalisten in Peking. Er hoffe sehr, dass die internationale Gemeinschaft, "einschließlich China", Russland überzeugen könne, den Krieg zu beenden. Präsident Xi und er stimmten überein, dass nukleare Drohungen "nicht akzeptabel und hochgefährlich" seien.