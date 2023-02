 EU-Ukraine-Gipfel: EU-Ratschef Michel sagt Ukraine Hilfe zu

Die Europäische Union hat der Ukraine angesichts der anhaltenden russischen Angriffe versichert, unerschütterlich an ihrer Seite zu stehen. „Die EU wird Sie solange wie nötig auf jede erdenkliche Weise unterstützen”, versprach Ratspräsident Charles Michel zum Abschluss eines EU-Ukraine-Gipfels in Kiew.

Kiew Die Zukunft der Ukraine liege in der Europäischen Union, betonte der Belgier. Die EU und die Ukraine seien eine Familie. „Ihr Schicksal ist unser Schicksal.” Die EU werde den Druck auf Russland erhöhen, damit das Land den Krieg beende. Luftalarm zum Auftakt des EU-Ukraine-Gipfels Der Beginn des EU-Ukraine-Gipfels in Kiew ist von einem landesweiten Luftalarm überschattet worden. Angaben aus der Hauptstadt zufolge wurde er wegen des Einsatzes russischer Kampflugzeuge im Luftraum über Belarus ausgelöst. Von dort aus werden regelmäßig Raketen in Richtung Ukraine abgefeuert. Neben EU-Ratspräsident Charles Michel war auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei dem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Michel sicherte der Ukraine bei seiner Ankunft weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zu. „Unsere Entschlossenheit wird nicht nachlassen”, teilte er mit. Man werde die Ukraine auch bei jedem ihrer Schritte auf dem Weg in die EU unterstützen.