EU-Vize: In Debatte um Klimaschäden auf Welt in 2022 schauen

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) -Mit Blick auf Zahlungen für Klimaschäden in ärmeren Ländern muss nach Ansicht von EU-Klimakommissar Frans Timmermans der wirtschaftliche Aufschwung einiger Länder berücksichtigt werden. "Wenn wir über Geld reden, müssen wir über das Jahr 2022 reden, nicht über 1992", sagte der für Klimapolitik zuständige EU-Kommissionsvize am Donnerstag auf der Weltklimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheich. Das sei "eine Frage der Fairness". Die Welt sei nicht mehr so einfach in Entwicklungsländer und Industriestaaten einzuteilen und dem müsse Rechnung getragen werden. Im Jahr 1992 wurde die Klimarahmenkonvention beschlossen, auf der der Prozess der Weltklimakonferenzen aufbaut.