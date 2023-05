EU-Zollreform: Online-Shopping in Drittstaaten könnte teurer werden

BRÜSSEL (dpa-AFX) -Für Online-Einkäufer könnte das Shopping außerhalb der Europäischen Union in Zukunft teurer werden. Die EU-Kommission plant, dass zahlreiche Waren unter 150 Euro zollpflichtig werden, wie EU-Kommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch in Brüssel ankündigte. Wie groß die Preissteigerung ausfallen könnte, blieb zunächst unklar. Bislang muss kein Zoll gezahlt werden, wenn der Warenwert unter 150 Euro liegt - Ausnahmen gibt es laut Kommission nur wenige, etwa für Tabak oder Parfüm.