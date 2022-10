 Eurozone: Industrieproduktion steigt deutlich stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) -In der Eurozone hat die Industrieproduktion im August deutlich stärker zugelegt als erwartet. Gegenüber dem Vormonat sei die Gesamtherstellung um 1,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Analysten hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet. Im Juli war die Produktion noch um 2,3 Prozent gefallen.

LUXEMBURG Die Produktion von Investitionsgütern stieg den Angaben zufolge um 2,0 Prozent im Monatsvergleich. Dagegen ging die Produktion von Vorleistungsgütern leicht zurück, während die Erzeugung von Energie um 2,0 Prozent gesunken ist. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stieg die Industrieproduktion im August insgesamt um 2,5 Prozent. Auch in dieser Betrachtung wurde die Analystenschätzung deutlich übertroffen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen