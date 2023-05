Eurozone: Unternehmensstimmung so gut wie seit knapp einem Jahr nicht mehr

LONDON (dpa-AFX) -Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im April aufgehellt und den höchsten Stand seit fast einem Jahr erreicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 54,1 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung wurde leicht nach unten revidiert. Die Verbesserung geht allein auf den Dienstleistungssektor zurück, während sich die Stimmung in der Industrie eintrübte.