Eurozone: Unternehmensstimmung so schlecht wie zuletzt Ende 2020

LONDON (dpa-AFX) -Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im August weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 46,7 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung wurde um 0,3 Punkte nach unten revidiert. Experten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Die Kennzahl liegt aktuell so niedrig wie zuletzt im November 2020. Mit deutlich weniger als 50 Punkte wird zudem wirtschaftliche Schrumpfung signalisiert.