Ex-Baywa-Chef Lutz rückt an die Spitze des Aufsichtsrats

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Der frühere Baywa -Vorstandschef Klaus Josef Lutz ist nach kurzer Übergangsfrist an die Spitze des Aufsichtsrats gerückt. Lutz wurde auf der Hauptversammlung am Dienstag in München zum Nachfolger des früheren CSU-Politikers Manfred Nüssel gewählt, der knapp 23 Jahre amtiert hatte und damit laut Baywa dienstältester Aufsichtsratschef Deutschlands war.