Ex-Sparda-Bank-Chef: Landgericht will Urteil verkünden

MÜNSTER (dpa-AFX) -Im Prozess um Spesen- und Abrechnungsbetrug bei der Sparda-Bank Münster verkündet das Landgericht Münster am Freitag (12.00 Uhr) voraussichtlich ein Urteil. Angeklagt ist der frühere Vorstandschef Enrico Kahl. Der 64-Jährige hatte in dem Verfahren eingeräumt, private Feiern, Konzerte und Reisen im Wert von rund 460 000 Euro über die Bank abgerechnet zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte am vorletzten Prozesstag für diese Taten und einen durch eine unbegründete Kündigung einer Mitarbeiterin angerichteten Schaden eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten gefordert.