 Ex-US-Präsident Trump vor Gerichtstermin in Miami gelandet

MIAMI/WASHINGTON (dpa-AFX) -Der frühere US-Präsident Donald Trump ist nach einer Anklage in der Affäre um geheime Regierungsdokumente vor seinem Gerichtstermin im US-Bundesstaat Florida in Miami angekommen. Trumps Maschine landete am Montagnachmittag (Ortszeit) auf dem Flughafen von Miami, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Trump war zuvor von seinem Golfclub in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey zum Flughafen Newark aufgebrochen und von dort aus nach Miami geflogen.

MIAMI/WASHINGTON Der Gerichtstermin des 76-Jährigen ist am Dienstag vor einem Bundesgericht in Miami. Vorgeworfen wird ihm unter anderem eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen und die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen. Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Trump weist die Vorwürfe gegen ihn zurück. In der Metropole in Florida werden Proteste erwartet. Die Polizei bereitet sich mit einem großen Sicherheitsaufgebot darauf vor.