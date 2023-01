Experte sieht keinen allgemeinen Ärztemangel in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) -In Deutschland gibt es nach Ansicht des scheidenden Vorsitzenden des Sachverständigenrats Gesundheit und Pflege, Ferdinand Gerlach, nicht wie oft geäußert, zu wenig Ärztinnen und Ärzte. "Wir haben keinen allgemeinen Ärztemangel", sagte Gerlach der "Ärzte Zeitung". "Wir liegen international in der Arzt-Einwohner-Relation ganz weit vorn und haben in unserem System vor allem eine groteske Fehlverteilung", fügte er hinzu.