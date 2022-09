Experten: Einwanderung per Punktesystem sollte mehr Menschen umfassen

BERLIN (dpa-AFX) -Der Sachverständigenrat für Migration und Integration (SVR) findet die Pläne der Ampel-Koalition für eine erleichterte Erwerbsmigration zu eng gefasst und zu bürokratisch. "Der SVR plädiert dafür, den Anwendungsbereich eines Punktsystems weiter zu fassen als dies im Koalitionsvertrag skizziert wird", heißt es in einem Positionspapier, das die Experten am Donnerstag veröffentlichten. Statt sich auf eine Regelung für Ausländerinnen und Ausländer zur Arbeitsplatzsuche zu beschränken, sollten auch Menschen in den Blick genommen werden, die im deutschen Recht bislang nicht systematisch erfasst seien: nicht formal qualifizierte und damit aufenthaltsrechtlich nicht als Fachkräfte geltende Arbeitskräfte.