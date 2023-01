Experten mahnen bessere Krisenfestigkeit des Gesundheitswesens an

BERLIN (dpa-AFX) -Das deutsche Gesundheitswesen muss aus Expertensicht deutlich besser für künftige Krisen wie Pandemien oder Folgen des Klimawandels gewappnet werden. Die Selbstwahrnehmung, dass alles gut organisiert und für unvorhergesehene Entwicklungen vorbereitet ist, sei trügerisch, sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats Gesundheit und Pflege, Ferdinand Gerlach, am Donnerstag in Berlin zur Übergabe eines Gutachtens zum Thema an die Bundesregierung. "Unser Gesundheitssystem ist hochkomplex, ein behäbiges Schönwettersystem, das unter unzulänglicher Digitalisierung und einem formaljuristisch leerlaufenden Datenschutzverständnis leidet." Das System sei zudem zwischen Bund, Ländern und Kommunen nur unzureichend koordiniert.