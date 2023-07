 EZB: Kreditnachfrage geht deutlich zurück - Banken verschärfen Bedingungen

FRANKFURT (dpa-AFX) -Die Kreditnachfrage in der Eurozone ist im zweiten Quartal deutlich zurückgegangen. Gegenüber dem ersten Quartal sei sowohl die Nachfrage nach Unternehmenskrediten als auch nach Hausbau- und Verbraucherkrediten spürbar gesunken, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mit. Als Gründe werden unter anderem die stark gestiegenen Zinsen angegeben. Die Notenbank bezieht sich auf ihre regelmäßige Umfrage unter Banken mit dem Titel "Bank Lending Survey".

FRANKFURT Der Umfrage zufolge verschärften die Geldhäuser sowohl ihre internen Richtlinien zur Kreditvergabe als auch ihre konkreten Bedingungen gegenüber den Kreditnehmern. Allerdings fielen die Verschärfungen teilweise nicht ganz so stark aus wie noch im ersten Quartal. Als Gründe für die Verschärfungen nannten die Banken unter anderem das Risiko einer konjunkturellen Eintrübung als auch spezifische Risiken auf Seiten einzelner Kreditnehmer.