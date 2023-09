 EZB-Ratsmitglied Knot hält weiteren Zinsschritt für möglich

AMSTERDAM (dpa-AFX) -Rund eine Woche vor dem nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) hat das Ratsmitglied Klaas Knot die Möglichkeit einer weiteren Straffung betont. Angesichts hoher Inflationsprognosen sei es eine "enge Entscheidung", ob es eines weiteren Zinsschritts bedürfe, sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch in Amsterdam. Knot gilt als geldpolitischer Falke, befürwortet in der Regel also ein rigides Vorgehen gegen die Inflation.

AMSTERDAM Knots Aussagen überraschten, weil am Finanzmarkt tendenziell von einer Zinspause der Währungshüter ausgegangen wird. Denn die Konjunktur der Eurozone war zuletzt merklich ins Straucheln geraten, und eine Straffung der Geldpolitik würde ihr weiter zusetzen. Der Eurokurs zog nach seinen deutlichen Verlusten vom Vortag nur kurz an. Zuletzt notierte er mit 1,0733 US-Dollar auf dem Niveau vom frühen Morgen.